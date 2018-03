"Per colpa di chi, chi, chi, chi, chichichirichi..." cantava Zucchero in un noto tormentone italiano del 1995, che dominò le classifiche musicali dell'epoca: per merito di Ki cantano invece nel 2018 a Swansea, in Galles, dopo la vittoria casalinga di oggi contro il West Ham al Liberty Stadium, in un match fondamentale per la salvezza degli Swans, dominato per 4-1 grazie ad un gol ed un assist del centrocampista sudcoreano Ki Sung-Yueng, autore quest'oggi di una grande prova.



SVINCOLATO A GIUGNO, E' IL VICE KESSIE - Swansea che si issa a tre punti sopra la zona rossa e Ki che pensa al mercato: il classe 1989 è infatti finito nel mirino del Milan, con Massimiliano Mirabelli che lo ha adocchiato in virtù della sua situazione contrattuale, che gli consentirà essendo in scadenza di contratto a fine anno con lo Swansea di partire a zero. Un mercato, quello dei parametri zero, che a Milano sponda rossonera si osserva con grande interesse: Pepe Reina in porta e Ivan Strinic in difesa, Ki a centrocampo. Un profilo molto interessante seppur non di primo pelo, abituato a competizioni internazionali: 188 centimetri per 80 kilogrammi, sarebbe il sostituto ideale di Franck Kessie, rimasto senza un vero e proprio vice dopo la partenza in estate di Juraj Kucka.



MIRABELLI LO CONOSCE, ABBINA I CENTIMETRI AI GOL - Il giocatore asiatico è stato fatto seguire nelle ultime settimane da Mirabelli, che lo conosce bene grazie alla sua esperienza da dirigente del Sunderland: centrocampista centrale, ottimo sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, abbina a una grande fisicità anche la capacità di andare spesso a segno con tiri da fuori, tanto che nel 2014-2015 ha realizzato ben otto reti in campionato. Può fungere ad alternativa anche di Lucas Biglia, proprio per il suo senso di ordine tattico, appreso nella lunga esperienza europea, prima con il Celtic, in Scozia, e poi con gli Swans. Nonostante sia extracomunitario, è ritenuto un ottimo profilo da inserire nella mediana, in grado di essere una buona alternativa ma anche di rappresentare un innesto di valore. Può essere Ki l'uomo giusto per il centrocampo del Milan?



@AleDigio89