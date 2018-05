Spalle forti, quelle della Belva. Spalle alle quali aggrapparsi, come ha fatto oggi Jacopo Dezi dopo il gol dell'1-0 alla Ternana. Come ha fatto il Parma dopo la sconfitta con la Pro Vercelli. C'era bisogno di una repentina scossa, che è subito arrivata: tiro di Barillà, respinta corta di Sala, ed eccolo lì, Fabio Ceravolo, che con il mancino punisce le Fere. Nel momento più caldo, ecco l'acquisto dell'estate che risponde presente: eroe a Benevento, dove ha realizzato 20 reti in 39 gare di regular season e una ai playoff; terzo, a volte quarto violino, a Parma. Fino a ora...



RIECCO IL GOL! - Ha rinunciato alla A e al Benevento per tornare in quel campionato cadetto in cui ha esultato già due volte a fine stagione: la prima a Bergamo, con Colantuono in panchina, nella stagione 2010/11; la seconda lo scorso anno, dove il binomio Belva-Strega ha funzionato, eccome se ha funzionato. Quest'anno, però, tante difficoltà: l'infortunio che ne ha rallentato la corsa, con sole 3 presenze (e zero gol) nel 2017; il 2018 va un po' meglio, con 4 gol in 10 presenze. Il nuovo stop, 5 gare out, il rientro nella sconfitta con la Pro, e il gol, più assist, di oggi. Non segnava al 25 marzo, non giocava titolare dal 25 marzo. Ora è tornato, con il Parma secondo da solo: la Belva (soprannome datogli da Jacopo Balestri alla Reggina) ha fame di un'altra promozione.



