Il 2017 è alle porte e le società di Serie A sono già al lavoro per chiudere i primi acquisti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il colpo del giorno lo piazza il Bologna che ha trovato l’accordo per riportare in Italia l’esterno offensivo Alessio Cerci. L’ex Milan e Torino non è partito per la tournée con l’Atletico Madrid ed è pronto a firmare con i rossoblù. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a tot presenze (8 o 10) da definire nelle prossime ore. In uscita Floccari (Novara, Bari e Cesena), Gomis (c’é il Trapani), Oikonomou e Acquafresca.