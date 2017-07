La settimana di mercato parte col Verona protagonista. Oggi visite e firma per Cerci (svincolato dall'Atletico Madrid) che subito dopo firmerà un annuale con opzione per un biennale e raggiungerà la squadra in ritiro. Riprende quota l'opzione Cassano, svincolato. Fantantonio può essere il colpo a sorpresa: sono attesi sviluppi nelle prossime 48 ore. Si valutano pure i giovani Sadiq (Roma) e Cutrone (Milan). Sondaggio per Leali (Juve, c’è anche la Samp). Il Verona si tira fuori dalla corsa a Goldaniga (Palermo).



Il Chievo chiude per Pucciarelli, con un esborso sui 4 milioni per l'Empoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore sono attese visite e firma (triennale). Ora i gialloblù cercano un esterno come Seck (Roma, c’è anche il Crotone), per la difesa si valutano Struna (Palermo) e Biraghi (Pescara).