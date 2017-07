FANTACALCIOMERCATO

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Quante volte, quante volte abbiamo sentito e recitato questa battuta, che rimanda indietro nel tempo, tornando utile quando c'è da criticare qualcosa o qualcuno. E anche per attaccare la campagna acquisti di qualche società...Il club scaligero, in poche ore, ha annunciato due acquisti che hanno fatto storcere il naso a qualcuno ed illuminare gli occhi ad altri, eterni sognatori:(foto sito ufficiale Hellas Verona)., il 23 luglio, il primo;, domani, il secondo. Entrambi arrivati a zero, uno dall'esperienza all'("ce ne andiamo nel calcio che conta") e l'altro dalla fine della storia d'amore con la, hcancellando le critiche, facendo parlare il campo. Anni difficili, quasi buttati, prigionieri di un talento mai del tutto espresso e di un carattere non sempre facile, erano considerati finiti, ex calciatori attaccati alle giocate del passato.Sì, il parco a tema che ha accoltonell'ultimo Natale: arzilli vecchietti, i 3 provano a fuggire dal parco divertimenti che, in realtà, li maltratta. Stroncato dalla critica, non è stato premiato neanche al botteghino, con poco meno di 3 milioni di euro incassati. Un flop quasi annunciato, dopo anni non facili, che non sono riusciti a replicare i fasti degli inizi (e che, per il trio, resteranno comunque nella leggenda della comicità italiana).in quelladove, all'alba dei, ex compagno di entrambi, si è rilanciato; in quella Verona doveproverà a divertirsi e vincere insieme. E chissà se Pazzini e Cassano, che hanno scritto una bella favola nella Genova blucerchiata, rincontrandosi non vestiranno i panni di: "Hey Giacomino, queste gambe sembrano morte eh!"@AngeTaglieri88