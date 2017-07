Alessio Cerci si appresta a lasciare l'Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo AS, l'attaccante italiano ha rescisso il contratto con i Colchoneros in scadenza nel 2018. L'ex Torino e Milan non rientra nei piani di Simeone e adesso è libero di trovare una nuova squadra. Secondo il giornale madridista, Cerci ha un'importante offerta dai greci dell'Olympiacos, mentre in Italia sono interessati al suo cartellino Bologna e Crotone.