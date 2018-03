Riprendersi quel passato in cui eri stato designato come il centravanti del futuro. Un esordio in Serie A a 16 anni con la maglia del Parma nella vittoria sul Pescara; un titolo di capocannoniere al Viareggio nel 2014 con 6 reti in 4 partite, poi un'altra presenza in A, questa volta contro il Napoli. Alberto Cerri aveva la strada segnata, tutto faceva presagire a qualcosa di grande. Prestito al Lanciano nella stagione 2014-15: 4 gol nelle prime 5 presenze, 1 assist nelle altre 3 e poi... crac. Il ginocchio si rompe e i sogni finiscono in infermeria.



ARRIVA LA JUVE - Da novembre a febbraio fuori, i movimenti che sembrano più lenti e il gol che non arriva più. Nonostante questo, la Juventus decide di puntare comunque su di lui dopo il fallimento del Parma, anticipando Milan e soprattutto Inter: subito il prestito al Cagliari, dove conquista la A senza giocare, però, con continuità; poi la Spal in B e a gennaio 2017 al Pescara, alla corte di Zeman, dove arrivano i primi 2 gol in Serie A. La carriera da predestinato, a soli 20 anni, sembrava già un ricordo. E invece...



IL PERUGIA PER RINASCERE - La Juventus lo manda in prestito al Perugia (foto acperugiacalcio.com), nell'ennesima sfida di una giovane carriera che sembra già quella di un veterano. 3 gol fino al 31 dicembre 2017, il Cagliari che lo (ri)vuole a gennaio nell'affare che può portare Han (suo compagno in Umbria) alla Juventus. Ma la dirigenza bianconera dice no, con il nordcoreano che lascia comunque il Grifone per tornare in Sardegna e regalare, di conseguenza, maggior minutaggio al Ceri. Salgono i minuti, sale il Perugia (ora sesto a 8 punti dal secondo posto) e "salgono" anche i gol: nel 2018 sono 8 le reti realizzate, comprese le 2 di oggi con le quali ha steso lo Spezia. Caputo, capocannoniere della Serie B e bomber dell'Empoli con 21 gol, per intenderci, in questo 2018 ne ha segnate "solo" 6. 12 reti totali, attaccante più prolifico della B nel nuovo anno, "acquisto" di gennaio per la Juventus. Già, perché i bianconeri osservano la sua crescita, consapevoli di avere in casa un tesoretto che ora vale 10 milioni di euro.



@AngeTaglieri88