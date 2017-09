E' un'Inter in cerca di risposte quella che contro il Genoa dovrà cercare di restare a stretto contatto con Juventus e Napoli e soprattutto scacciare le nubi relative al gioco poco convincente espresso contro Crotone e Bologna. Ripartire di slancio è l'imperativo categorico per arrivare alla prossima sosta con una classifica che certifichi il ruolo di outsider per lo scudetto della formazione nerazzurra e arrivare nelle condizioni migliori possibili al derby col Milan di metà ottobre.



CERTEZZA PERISIC - Spalletti ha mischiato molto le carte in questi ultimi giorni di allenamenti, ma la sensazione è che punterà forte sull"anima croata" della squadra per ritrovare brillantezza e fluidità nella circolazione di palla, il vero difetto evidenziato nelle ultime due uscite stagionali. La certezza è rappresentata da Ivan Perisic, rimasto a secco a Bologna ma autore già di 3 gol e 3 assist e rivelatosi in questo 2017 come uno dei migliori calciatori offensivi dell'intera Serie A. Da gennaio ad oggi, soltanto il napoletano Dries Mertens è riuscito ad andare in doppia cifra a livello di reti e passaggi decisivi e a fare meglio di lui. Perisic si è "fermato" a 10 e 10, il belga ha colpito 23 volte e ha aggiunto 10 assist.



RILANCIO PERISIC - Meno costante e decisivo nel lungo periodo è invece Marcelo Brozovic, rimasto all'Inter più per assenza di offerte sul mercato che per una reale convinzione della società, ma che domani ha la grande occasione di giocarsi una fetta importante di futuro. L'ex Dinamo Zagabria è il candidato più autorevole a prendere il posto alle spalle di Icardi del deludente Joao Mario delle ultime partite, tornando titolare dopo la partita inaugurale di questo campionato contro la Fiorentina. Il Genoa, tra l'altro, è una delle vittime preferite del croato in carriera, con 2 centri in 4 precedenti. Quale migliore occasione per mettersi in mostra?