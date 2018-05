Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato in un'intervista a Tuttosport, commentando l'operato di Orsato: "Voto? Merita 2 perché ho sempre ammirato in Orsato la coerenza, l’uniformità e l’omogeneità. Invece in questo benedetto derby d’Italia ha tradito quelle che sono le sue caratteristiche principali. Lui ha perso di mano la partita quando ha buttato fuori Vecino: sono arciconvinto che per il suo modo di arbitrare il giallo fosse la decisione giusta. Correggerla lo ha destabilizzato. Ed è accaduto perché voleva dimostrare quanto fosse bravo dopo aver visto Rocchi arbitrare in modo meraviglioso Juve-Napoli. Questo per lui è stato un boomerang perché è andato in campo troppo carico e con troppa adrenalina addosso. Quando succede questo, a volte puoi cadere nel burrone. E farti pure molto male".



COMPLOTTISTI - "Non parlatemi di queste cose oppure di malafede. Piuttosto gli arbitri vivono giornate no. Ho arbitrato per trent’anni e so che ci sono giornate no in cui non capisci nulla e vai nel pallone".



IL CAMPIONATO - "La prestazione di Rocchi in Juve-Napoli ha sanato tante altre situazioni. Ci sono arbitri che quest’anno mi hanno colpito per le loro negligenze e mi riferisco per esempio a Giacomelli. Al contrario ci sono ragazzi che mi sono molto piaciuti come Giua ma che, dopo aver arbitrato benissimo, non ho più visto e mi chiedo dove sia finito".



PROBLEMI - "Dove nascono? Dal cambio di designatore. D’altronde accade lo stesso quando le squadre cambiano allenatori: i giocatori impegano un po’ di tempo per capire cosa vuole da loro chi è in panchina. E il designatore ci mette un po’ di tempo a farsi capire. Questo con la differenza che l’allenatore vede quotidianamente i giocatori, mentre il designatore gli arbitri li vede saltuariamente".



VAR - "Che aiuta moltissimo i direttori di gara. Ora però va migliorato: il protocollo deve diventare più semplice e meno interpretabile. Inoltre serve la specializzazione: devono nascere arbitri “varisti”".



AUGURIO - "Che tutto sia tranquillo perché so per loro cosa voglia dire sopportare la pressione di chi è nella bufera. Io in carriera ho sbagliato tanto e certe cose ti rimangono sulla pelle".



FINALE COPPA ITALIA - "A Mazzoleni perché ha raggiunto un livello di maturità tale che gli ha permesso di fare una stagione esaltante. Poi ha già arbitrato Juve-Milan e domenica ha fatto bene Fiorentina-Napoli. Mazzoleni sta bene e ha dimostrato di avere testa libera. L’ideale per una finale così importante".