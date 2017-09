Cesena-Ascoli 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 84' Lores Varela, 88' Baldini



Cesena (3-5-2): Fulignati; Rigione, Cascione, Scognamiglio; Dalmonte (75' Sbrissa), Koné, Laribi, Di Noia (66' Fazzi), Mordini; Cacia, Jallow (80' Gliozzi). All. Camplone



Ascoli (4-3-3): Lanni; Mogos, Padella, Gigliotti, Mignanelli (67' Pinto 6); Carpani, Buzzegoli, Bianchi (92' Addae); Lores Varela, Favilli (90' Rosseti), Baldini. All. Fiorin





Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta



Ammoniti: 42' Mordini (C), 45'+1' Padella (A), 55' Di Noia (C), 81' Gigliotti (A), 82' Scognamiglio (C)