Cesena-Avellino 3-1



Marcatori: 2' Cacia (C), 27' Sbrissa (C), 51' Cacia (C), 55' Castaldo (A).



Cesena: Fulignati; Cascinoe, Rigione (dal 78' Kupisz), Scognamiglio; Fazzi, Sbrissa (dal 71' Schiavone), Laribi, Di Noia, Mordini; Jallow, Cacia (dal 76' Gliozzi). All. Camplone.



Avellino: Lezzerini; Laverone, Suagher, Marchizza, Falasco, Molina, D'Angelo (dal 58' Moretti), Di Tacchio, Bidaoui (dal 46' Castaldo); Morosini (dal 64' Kresic); Ardemagni. All. Novellino.



Arbitro: Baroni.



Ammoniti: 19' Cascione (C), 32' Sbrissa (C), 35' Di Tacchio (A), 75' Laribi (C).



Espulsi: 59' Suagher per doppia ammonizione (A).