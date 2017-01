Il tecnico del Cesena, Andrea Camplone, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Perugia: "Non si può fare una partita da playout in questa maniera, il primo tempo è stata una cosa vergognosa. Il secondo tempo molto meglio, chi è entrato in campo ha cambiato la partita e sono contento. Intervallo di fuoco? Si urla, si tocca un po' l'orgoglio dei giocatori. Siamo una squadra esperta e non puoi presentarti con un primo tempo così. E' una cosa che ci portiamo già. In casa siamo una squadra e in trasferta siamo un'altra. Noi ci dobbiamo salvare e togliere un po' di presunzione che abbiamo. Dobbiamo pensare di fare legna divertendosi e, come nel secondo tempo, se si sacrifica per il compagno diventiamo una squadra perchè abbiamo qualità. Ciano? Ciano è un giocatore importante. Va via solo va in Serie A. Se dovesse andar via in B rimane a Cesena".