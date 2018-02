Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana: "Tutti disponibili? Ad esclusione di Dalmonte ed Eguelfi sono tutti a completa disposizione. Per domani ho deciso di convocare anche Carnicelli e Babbi, due giovani della Primavera che si sono allenati con noi durante la settimana. Il mercato? A parte Kone sono andati via giocatori fin’ora poco utilizzati che hanno chiesto la cessione per cercare maggior spazio in altre squadre. A mio avviso l’unione all’interno del gruppo è a dir poco fondamentale, sono convinto che alla lunga certi malumori avrebbero potuto diffondersi nello spogliatoio"