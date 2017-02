Andrea Cocco, attaccante del Cesena, parla dopo il pareggio bianconero contro la Salernitana: "Nel primo tempo, quando ho colpito la traversa, sono stato sfortunato perché sono riuscito a prendere il tempo al difensore e a girare verso la rete, peccato. Nel secondo tempo invece non sono riuscito ad imprimere la dovuta potenza alla bella palla che mi ha servito Balzano. Se la squadra gira anche i singoli riescono a mettersi in evidenza, è un discorso che vale per tutti e non solo per gli attaccanti. E’ un momento in cui stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, ciò nonostante siamo ancora in una posizione di classifica che non ci permette di abbassare la guardia. Ora andremo ad affrontare un mese per noi decisivo".