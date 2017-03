Cesena-Frosinone 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 21' Cocco, 91' Mokulu

Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Capelli, Ligi: Balzano, Garritano (85' Laribi ), Schiavone, Crimi , Falasco; Cocco, Ciano. All. Ciano



Frosinone (3-5-2): Bardi; Krajnc (67' Gori), Ariaudo, Terranova; Fiamozzi, Maiello, Sammarco (80' Mokulu), Soddimo (72' Kragl), Crivello; Ciofani, Dionisi. All. Marino



Arbitro: Ros di Pordenone



Ammoniti: 25' Soddimo (F) , 37' Garritano (C) , 40' Ciano (C), 53' Dionisi (F), 71' Crimi (C)