Sassuolo-Cesena 1-2



Agazzi 5,5: bravo ad arrivare sul tiro ravvicinato di Politano, non può nulla sul tap-in ravvicinato di Pellegrini



Perticone 6,5: il più coriaceo della linea difensiva cesenate



Rigione 6: primo tempo lacunoso, si riprende nel secondo



Ligi 5: per niente in giornata, soffre il pressing neroverde perdendo palloni pericolosi



Balzano 6,5: tiene d'occhio Ragusa, che fatica a liberarsi di lui. Inoltre è suo l'assist per il gol decisivo di Laribi



Vitale 5,5: gioca di fioretto, ma è un fioretto storto



(dal 57' Garritano 6: contribuisce alla vittoria mettendo lo zampino nell'azione del 2-1)



Cinelli 5: sottotono, commette molti errori in fase di impostazione



(dal 73' Schiavone 6: col suo ingresso il Cesena trova un po' più di ordine e coraggio)



Laribi 7: soffre nel primo tempo, ma nel secondo, all'84', segna il gol dell'ex, chiudendo la partita sul 2-1.



Renzetti 7: il più attivo e brillante dei suoi. E' da un suo cross che nasce il rigore del pareggio



Rodriguez 5: poco incisivo, sostituito.



(dal 57' Cocco 6,5: gli capita al 67' l'occasionassima: la liscia. Però si conquista il rigore del pareggio)



Ciano 6,5: ha il merito di trasformare, all'81', il rigore che innesca il vincente forcing finale bianconero.







All. Camplone 8: compie un miracolo, azzeccando tutti i cambi. Se il suo Cesena è brutto nel primo tempo, nel secondo è cinico e spietato.