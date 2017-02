Roma-Cesena 2-1



Agliardi 6,5: Nulla può sul gol di Dzeko, ma è determinante il suo intervento sulla punizione di Totti dalla trequarti. Si rende protagonista del fallo sul finale su Strootman che provoca il rigore, ma il fallo sembra dubbio.



Balzano 6: Si propone con puntualità e non soffre le discese di Mario Rui sulla sua fascia.



Perticone 5.5: Qualche disattenzione di troppo e sbaglia i movimenti tenendo spesso Dzeko in gioco.



Rigione 6: Comanda la difesa con personalità e si fa trovare pronto quando c'è da chiudere la strada agli inserimenti degli attaccanti giallorossi.



Ligi 6: Dei tre centrali della difesa bianconera è quello che si occupa maggiormente dell'impostazione offensiva. Attento in chiave difensiva, peccato per qualche scaramuccia di troppo con Rüdiger.



Renzetti 7: Presente in ogni parte del campo, aiuta la difesa quando attacca la Roma ed è una spina nel fianco nella difesa giallorossa.



Kone 6: Colpisce un palo all'inizio su punizione e si rende spesso pericoloso. Sbaglia però in alcune occasioni in fase di disimpegno.



Vitale 6,5: Preciso in fase di impostazione, attento e ben posizionato.



Laribi 6: Dei tre centrocampisti è quello con i compiti maggiormente offensivi. Fraseggia bene con Renzetti ed è spesso al centro della manovra del Cesena.



(dal 57' Garritano 6,5: Entra bene in partita, tanto da togliersi la soddisfazione di segnare un gol all'Olimpico che sembrava valere almeno i tempi supplementari)



Ciano 6: Lavora bene tra le linee e fa da anello di congiunzione tra centrocampo e attacco.



Rodriguez 7: Il più pericoloso dei suoi, crea almeno tre occasioni da gol nel primo tempo. Purtroppo per lui però, non riesce a concretizzarle.



(dall'85 Panico sv)



All. Camplone 6: Ci prova fino alla fine la sua squadra, arriva all'Olimpico senza timori reverenziali ed esce a testa alta.