Cesena-Ternana 4-3 (primo tempo 3-2)



Marcatori: 12’ Valjent (T), 18’ e 22’ Moncini (C), 35’ Jallow (C), 45’ Carretta (T), 70’ Tremolada (T), 75’ Schiavone (C)



Cesena (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone (83‘ Esposito); Vita (78‘ Fedele), Schiavone, Di Noia, Moncini (62‘ Fazzi); Laribi; Jallow. All. Castori



Ternana (4-3-3): Plizzari; Valjent, Rigione (77‘ Vitiello), Gasparetto, Favalli; Defendi, Signori, Angiulli (55‘ Tremolada); Statella (79‘ Piovaccari), Montalto, Carretta. All. Mariani



Arbitro: Pinzani di Empoli



Ammoniti: 13’ Donkor (C), 66’ Di Noia (C)