Cesena-Trapani 3-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 23' Kone (C), 44' Garritano (C), 60 Rizzato (T), 92' Djuric (C)​



Cesena (4-3-3): Agliardi; Setola, Perticone, Ligi, Renzetti; Kone, Schiavone, Cinelli (77' Vitale); Di Roberto (65' Panico), Djuric, Garritano (88' Rigione). All. Camplone.



Trapani (5-3-2): Farelli; Fazio (72' Canotto), Casasola, Kresic, Legittimo, Rizzato; Scozzarella, Colombatto (52' Ciaramitaro), Coronado; Petkovic, De Cenco (30' Nizzetto). All. Calori.



Arbitro: Abattista di Molfetta



Ammoniti: 48' Colombatto (T), 63' Rizzato (T), 90' Casasola (T)