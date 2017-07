L'era Preziosi è ormai davvero agli sgoccioli. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, un ulteriore indizio di quanto sia vicina la cessione del Genoa arriva dalle parole di Beniamino Anselmi, da qualche giorno indicato come colui che la cordata di imprenditori intenzionata a rilevare il club nominerà prossimo presidente dei rossoblù: "La trattativa è ben avviata - ha confermato il banchiere al quotidiano Libertà - e siamo ottimisti: è però opportuno attendere ancora due oltre giorni per ultimare alcune formalità, comunque importanti”.



Anselmi, già direttore di diversi istituti di credito in passato, ha poi spiegato come intenderà muoversi la nuova proprietà, pur senza sbilanciarsi troppo: “Abbiamo un progetto che riteniamo molto interessante – ha proseguito – e siamo felici di riscontrare entusiasmo e attaccamento ai colori ed una squadra motivata con una dirigenza competente. Il maggior conforto deriva dal grande entusiasmo del gruppo storico dei tifosi”.