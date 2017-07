Tra i nomi dei possibili investitori che tramite una cordata internazionale con sede a Londra sarebbero in procinto di acquistare il Genoa ci sarebbe anche quello di Massimo Cellino.



A riaccostare l'ex presidente di Cagliari e Leeds al Grifone è uno spiffero proveniente dalla Sardegna e ripreso questa mattina dall'edizione genovese di Repubblica. Un amico dell'imprenditore sardo, Luigi Montalbano, docente di archeologia all'ateneo cagliaritano, ha infatti postato ieri sul proprio profilo Facebook il seguente messaggio: "Cellino è il nuovo proprietario del Genoa. In bocca al lupo Massimo, sai quanto ti stimo".



Una frase inequivocabile che lo stesso autore ha poi cercato di spiegare per telefono ai cronisti di Repubblica: "Certo che ci sono società finanziarie inglesi coinvolte, non crederete mica che certe operazioni si facciano con capitali privati?".



Secondo Montalbano, quindi, Cellino sarebbe tra gli azionisti del gruppo di imprenditori contattati dallo Sri Group di Giulio Gallazzi per prelevare il club rossoblù.



Già un mese fa Cellino era stato molto vicino all'acquisto del Genoa, ma la trattativa si arenò ben presto, in seguito ad insormontabili divergenze economiche tra lui e l'amico Enrico Preziosi.