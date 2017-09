Ore frenetiche in casa Genoa. Dopo l'ultimatum imposto da Enrico Preziosi a Giulio Gallazzi e soci, il timore è che la trattativa per il passaggio di proprietà del club possa definitivamente fallire.Intanto, attraverso la pagina Facebook Realtà Genoana, l'eventuale nuovo presidente rossoblù. L'ex banchiere ha però aggiunto anche un breve commento che fotografa bene la difficile situazione in essere tra le due controparti:- ha rivelato Anselmi - Arrivati a questi puntiLa sensazione è che la divergenza in essere tra venditore ed acquirente difficilmente potrà essere colmata.