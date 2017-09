Prosegue il fiume di dichiarazioni sulla trattativa per la cessione del Genoa che sta caratterizzando le ultime 48 ore. Dopo la conferenza stampa di Enrico Preziosi , che in mattinata aveva incontrato i giornalisti a Pegli, nel pomeriggio a prendere la parola è stato, possibile nuovo presidente rossoblu in caso di passaggio di quote: "- ha detto il banchiere al sito Buoncalcioatutti.it -. Specialmente la positività di poter andare avanti: è stata fatta una proposta nostra, ora c’è la sua lettera. Mi sono riservato col dottor Gallazzi qualche giorno: all’inizio della prossima settimana la valuteremo e la vedremo in tutte le sue proposte.Anselmi ha poi aggiunto che l'attenzioneè tutto rivolta verso il campo: ": io sono vicino con tutto il cuore, con tutto l’affetto a mister Juric e a tutti i ragazzi della squadra. Auguro loro di fare una bella, bella partita e portare a casa il risultato migliore possibile. Quello che a volte è importante è sottolineare l’affetto verso la squadra”.