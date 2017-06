Dentro o fuori: il destino societario del Genoa, con ogni probabilità, si deciderà lunedì.



Dopo le schermaglie dialettiche dei giorni scorsi, Massimo Cellino ed Enrico Preziosi sembrano essere finalmente giunti ad un punto d'incontro. Lunedì i due imprenditori si ritroveranno faccia a faccia, probabilmente a Milano, per capire di persona se esistono o meno i presupposti per il passaggio della quote di maggioranza del Grifone.



La linea dell'ex presidente del Cagliari è chiara. Cellino sul piatto metterà 60 milioni di euro, in pratica quanto incassato recentemente dalla cessione del Leeds United. Cifra che servirà per ripianare i debiti contratti in questi anni dalla società ligure. Qualora Preziosi dovesse convincersi che il prezzo è quello giusto le firme arriverebbero nel giro di un paio di settimane.



Secondo TeleNord, Cellino avrebbe già pronta la sua nuova truppa di dirigenti, a partire dal direttore sportivo che con ogni propabilità sarà l'ex palermitano Nicola Salerno.