La decisione era nell'aria già da qualche tempo. Ora però sembra che la trattativa tra Enrico Preziosi e Massimo Cellino per il passaggio di proprietà del Genoa dalle mani dell'imprenditore irpino a quelle del collega sardo sia definitivamente saltata.



A scrivere la parola fine alla breve ma intesa operazione sarebbe stato, secondo quanto svela il Secolo XIX, un sms dal tono cordiale ma deciso inviato da Cellino a Preziosi: "Non mi sento pronto ad impegnarmi in un progetto così complicato - avrebbe scritto l'ex presidente di Cagliari e Leeds - ritieniti libero di trattare con chiunque altro".



Le perplessità di Cellino sarebbero scaturite dall'eccessiva situazione debitoria del Genoa, le cui casse societarie risultano in rosso di oltre 60 milioni di euro. Nei piani del ragioniere cagliaritano, l'intenzione era quella di rilevare il Grifone ripianando tutti i debiti ma senza aggiungere altro. Un punto che non ha trovato d'accordo Preziosi e che ha fatto naufragare una trattativa che viceversa sembrava avviata verso il lieto fine.