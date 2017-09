Non è stata una questione di soldi. Almeno a giudicare dalle cifre di cui si parla.



A far saltare la trattativa per il passaggio di proprietà del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi a quelle della cordata guidata da Giulio Gallazzi e Beniamino Anselmi non sarebbe stata la proposta economica avanzata dagli acquirenti al re dei giocattoli.



Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che oggi rivela come Gallazzi e soci avessero offerto 120 milioni di euro per il club più altri 30 di buonuscita per l'imprenditore irpino. Una cifra sicuramente importante che però non ha convinto Preziosi a passare la mano.



Probabile quindi che alla base delle divergenze e dunque della rottura dell'operazione ci siano altre cause, come il reale ammontare dei debiti pendenti sulla società rossoblu ed il valore complessivo dei quasi ottanta giocatori attualmente sotto contratto con il Grifone.