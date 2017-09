Mentre la trattativa tra Enrico Preziosi e Giulio Gallazzi per la cessione del Genoa procede con l'analisi dei conti, sulla scrivania del re dei giocattoli arriva una nuova proposta d'acquisto. Come aveva promesso una settimana fa , infatti, l'imprenditore toscano: "Abbiamo mantenuto l’impegno - fa sapere Sundas attraverso il proprio blog - la lettera di intenti per l’acquisto del Genoa è stata consegnata al presidente Preziosi. La proposta ufficiale per acquisire il pacchetto di maggioranza delle quote societarie ed attuare un immediato piano di consolidamento economico e rilancio tecnico della più antica squadra di calcio italiana è partita da un noto imprenditore toscano.Sundas, che un paio di mesi fa aveva eseguito una mossa analoga con la Fiorentina, spiega come la persona che l'ha incaricato di farsi avanti per l'acquisto del club rossoblù nutra grandi progetti per il futuro del Genoa: “Uno dei più importanti imprenditori italiani è pronto a prendere il timone del club e portarlo verso grandi traguardi nel caso di accordo col presidente Preziosi. Confermiamo che seguiremo la prassi indicata dal number one del Genoa, dopo la lettera di intenti per stabilire condizioni, parametri e valori su cui discutere, se troveremo un accordo arriveremo direttamente al closing.iniziando subito dall’annosa questione dello stadio in convivenza con la Sampdoria., il presidente Preziosi deve essere ringraziato per i sacrifici fatti in questi anni".Nessuna indiscrezione trapela sul nome del nuovo eventuale azionista di maggioranza del club: "L’imprenditore - conclude Sundas - del quale non posso ora fare il nome per motivi di riservatezza, vuole coinvolgere nel progetto tanti ex giocatori che hanno scritto pagine indelebili nella storia della società e meritano adeguata valorizzazione.“.