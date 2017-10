Prima che Giulio Gallazzi si facesse avanti per comprare il Genoa, un altro imprenditore in tempi più o meno recenti aveva tentato la scalata al club più antico d'Italia.



Era l'autunno del 2015 e Giovanni Calabrò, amico intimo nell'allora neogovernatore della Regione Liguria Giovanni Toti, si fece pubblicamente avanti per prelevare il Grifone, ma anche l'azienda di famiglia, dalle mani di Enrico Preziosi. Un'operazione sventolata ai quattro venti, avallata dall'ex presidente Aldo Spinelli e con tanto di foto ufficiali tra Calabrò ed il Joker intenti a stringersi calorosamente le mani e a darsi reciproche pacche sulle spalle.



Ma la trattativa, nata quasi dal nulla, nel nulla in breve tempo naufragò. Per il bene del Genoa, verrebbe da dire con il senno del poi.



L'edizione genovese di Repubblica racconta infatti oggi che lo scorso venerdì Calabrò è stato condannato dalla Cassazione, quindi in via definitiva, a sei anni di reclusione per bancarotta.

Altro che investimenti milionari ed interessi finanziari in Russia, secondo quanto emerso nell'ambito dell'inchiesta denominata "Marchese del Grillo" condotta dalla procura di Busto Arsizio, l'imprenditore calabrese avrebbe in pratica più debiti che milioni.