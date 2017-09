Nella giornata più lunga della storia recente del Genoa, quella che potrebbe decretare il passaggio di proprietà da Enrico Preziosi alla cordata internazionale guidata da Giulio Gallazzi, continua il botta e risposta mediatico tra le due parti in causa.Dopo le esternazioni rilasciate ieri sera dal presidente rossoblù a Telenord e le reazioni del mattino di Beniamino Anselmi , arrivano infatti anche le dichiarazioni dia Primocanale.Contattato dall'emittente genovese, il manager emiliano si è detto sorpreso dall'aut aut dettato agli acquirenti dall'attuale presidente rossoblù: ". Abbiamo un accordo tra le parti che ha termine il 30 settembre per la nostra offerta definitiva. La data dunque è sabato, questo ultimatum mi sembra una reazione nervosa ingiustificata. Rispettiamo il termine e già probabilmente".Sulla questione dell'analisi dei conti societari, Gallazzi conferma di aver incontrato diverse difficoltà nel poter accedere ai dati ufficiali: "L'accordo ci dava l'unica opportunità di ascoltare dei dati che ci venivano presentati dal management e di poter vedere, ma non ritirare la documentazione contrattatuale.Abbiamo avuto una limitazione importante sui dati, nonostante questo voglio arrivare a questa offerta perché io vorrei arrivare in fondo e acquistare il Genoa".Il cosidetto uomo dei fondi smentisce invece le voci circolate riguardo al prezzo d'acquisto (120 milioni di euro) del Grifone: "Ho visto dei numeri allo stato brado da un mezzo di comunicazione all'altra. Nessuno di quei numeri centra quello che è il valore della nostra offerta che è in alcuni casi anche più alta di quanto scritto. E' un'offerta importante".Gallazzi ha anche ripercorso a ritroso tutta la trattativa: "Le altre società di calcio hanno avuto trattative che sono durate mesi e mesi - ha sottolineato Gallazzi - Dal 2 luglio abbiamo avuto l'esclusiva per trattare, poi è stata sopsesa a fine luglio, da inizio settembre abbiamo ripreso. Non mi sembra si vada per le lunghe. Il Genoa merita l'attenzione che merita per valutare tutti gli aspetti. L'acquisizione non si deve fare a cuor leggero. Siamo nei tempi, a maggior ragione non si capisce il valore dell'ultimatum".Tra i nodi più intricati da sciogliore in questa annosa vicenda, c'è quello riguardante l'effettivo ammontare dei debiti pendenti sul Genoa: "Non voglio entrare nello specificoSappiamo tutti quello che è accaduto qualche anno fa con un titolo conquistato sul campo che non si è potuto esercitare. Se come ho sentito ieri l'attuale proprietà ritiene di ripianare i debiti siamo felicissimi, altrimenti se uno deve acquistare una società deve in parte accollarsi i debiti e accollarsi il saldo prestito. Il debito possono essere attuali ma anche prospettici".Gallazzi risponde anche a quelli che mettono in dubbio la reale disponibiltà economica degli acquirenti: "Le garanzie? Questa è la sciocchezza più grande letta. Qualsiasi tifoso sa che le garanzie le dà chi vende, chi prende un'auto le dà chi vende l'auto così come per una casa, se compriamo il Genoa lo facciamo con un atto notarile dopo aver accollato tutti i debiti e saldato il saldo prezzo. Chi vende deve garantire che i bilanci sono veri e non avranno nel futuro delle sopravvenienze passive, cioè dei debiti che non si sono presentati adesso e che potranno presentarsi domani.".Il manager bolognese confessa infine di credere ancora nel buon esito della trattativa, nonostante le tensioni emerse negli ultimi giorni: "Io sono una persona ottimista di natura e resto ottimista, faremo la nostra migliore offerta in giornata e mi auguro e spero che l'attuale proprietà consideri la vendita. Credo che il Genoa abbia una situazione attuale di classifica ingiusta perché la squadra merita di più.Non capisco come mai tutto si è trasformato in una contrapposizione. La trattativa è sinonimo di accordo tra le parti, questa situazione in cui uno parla da una parte e uno parla dall'altra come io oggi che rettifico mi lascia perplesso".