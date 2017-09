capocordata del gruppo internazionale disposto a prelevare il Genoa dalle mani di Enrico Preziosi, ha parlato ieri sera a Primocanale dell'avanzamento della trattativa smentendo le voci di un possibile disinteresse verso il Grifone: "Nelle scorse ore era filtrata una indiscrezione sul possibile accostamento di Gallazzi all- ha ribadito il manager - Siamo interessati anche a Messi... ".Gallazzi conferma quindi che il suo obiettivo in questo momento sia finalizzato all'acquisto del Genoa: "Il mio unico pensiero è questo, trovo singolare che queste voci siano uscite proprio nel momento in cui i miei uomini di fiducia stanno lavorando alla due diligence per acquistare il club rossoblù.Sono appena atterrato dopo un lungo viaggio e ho saputo di queste voci che, lo ripeto ancora una volta, smentisco nella maniera più assoluta".Il cosiddetto 'uomo dei fondi' ha poi spiegato come il Genoa l'abbia letteralmente fatto innamorare: ". E ieri in tribuna a San Siro ho davvero patito per una sconfitta che non meritavamo" .