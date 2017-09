È un vero e proprio ultimatum quello che il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha lanciato ieri sera ai possibili acquirenti del club rossoblu capitanati da Giulio Gallazzi: "O l'accordo si chiude entro venerdì o salta tutto".



Il numero uno del Grifone è intervenuto in diretta alla trasmissione di Telenord Wearegenoa facendo un po' di chiarezza su una situazione assai intricata: "Ho considerato il dottor​ Anselmi una sorta di garanzia. Tra chi vende e chi compra ci sono spesso punti di vista diversi: ma confermo che noi siamo fortemente intenzionati a vendere il Genoa. Il tempo però è scaduto, l'accordo decade venerdì: dentro o fuori".



In caso di fallimento della trattativa, Preziosi si dice disposto a risalire sul ponte di comando del Grifone: "Non è una questione di soldi, ho accettato l’offerta che mi è stata fatta. Se l’operazione non andrà in porto, svelerò le carte. Non si può proseguire oltre. Se non si chiude, ho bisogno di riprendere in mano le redini della società. Non ci sto a questa posizione di classifica”.



Adesso la palla, inevitabilmente, passa nelle.mani di Gallazzi e soci.