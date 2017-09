Potrebbe essere questa la settimana decisiva per la vendita del Genoa.



Tra oggi e domani Giulio Gallazzi presenterà a Enrico Preziosi l'offerta d'acquisto definitiva e se le due parti, dopo le tante divergenze dei giorni scorsi, dovessero finalmente trovarsi d'accordo, nel giro di qualche settimana il club più antico d'Italia cambierà proprietario.



In caso contrario l'uomo dei fondi non presenterà un ulteriore rilancio e considererà la trattativa totalmente chiusa. Anche perché il gruppo di finanziatori internazionali da lui capitanato potrebbe volgere le proprie attenzioni verso altri orizzonti.



Come riporta l'edizione genovese di Repubblica in edicola oggi, a Gallazzi e soci è già stato proposto nel recente passato l'acquisto del Verona, messo in vendita per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Ma ad attirare il manager bolognese potrebbe essere un altro storico club del nostro calcio.



Da qualche giorno la banca elvetica Credit Suisse ha ricevuto l'incarico da parte della famiglia Della Valle di trovare compratori disposti a prelevare la Fiorentina. In questo caso la richiesta è di 150 milioni di euro, circa 30 in più di quelli offerti da Gallazzi a Preziosi. La profonda differenza tra le due operazioni è che mentre sul Genoa pesano oltre 60 milioni di debiti, la società viola appare assolutamente solida dal punto di vista finanziario.



Un aspetto non certo secondario per chi si occupa di grandi capitali.