L'incertezza genera instabilità. E così non passa giorno senza che attorno all'indefinita situazione societaria del Genoa si aggiungano nuove ipotesi.



Ieri la notizia del possibile acquisto da parte di una cordata di misteriosi imprenditori russi, oggi la voce che tra gli interessati a prelevare il Grifone da Enrico Preziosi ci sarebbe anche l'ex presidente del Cagliari Massimo Cellino.



L'indiscrezione, svelata dal Giornale di Brescia e ripresa quest'oggi dall'edizione genovese di Repubblica, si basa soprattutto su quanto dichiarato dall'avvocato dell'ex numero uno dei sardi Antonio Ghirardi. Interpellato riguardo ad un presunto interesse del suo assistito per l'acquisto del Brescia, il legale ha detto che forse sarebbe meglio per Cellino puntare su un'altra ipotesi: "Per un imprenditore ambizioso come Cellino il Genoa sarebbe sicuramente molto meglio. Anni fa lo avevano cercato dalla Sampdoria, questa volta è la piazza genoana che si è interessata a lui. Cellino è come un calciatore importante che da svincolato è corteggiato da tanti club".



Preziosi e Cellino sono amici da tempo ed in passato sono stati anche in vacanza assieme. A favorire la trattativa starebbe poi lavorando anche l'amico comune ad entrambi Adriano Galliani, che in caso di passaggio di mano della società rossoblu potrebbe entrare nei quadri dirigenziali del nuovo Grifone.



Oltretutto l'ex patron del Cagliari a breve potrà disporre di un'ingente liquidità, derivante dall'ormai imminente cessione del Leeds United, il club inglese acquistato tre anni fa dall'imprenditore sardo e sul punto di essere ceduto dallo stesso per 50 milioni di sterline.