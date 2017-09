Sono ore cruciali in casa Genoa per capire quale sarà il futuro societario del club più antico d'Italia.



Come anticipato nei giorni scorsi, Enrico Preziosi attende entro questa sera una risposta definitiva da parte di Giulio Gallazzi riguardo alla controproposta d'acquisto avanzata un paio di settimane fa.

Il Secolo XIX riferisce che il manager bolognese, dopo aver analizzato seppur in maniera informale i conti societari rossoblu, non sarebbe ancora del tutto allineato con la richiesta di Preziosi e vorrebbe qualche altro giorno per studiare ancora un po' la situazione. Non è detto quindi che, data la comune volontà di entrambi di vendere e comprare, i due interlocutori possono decidere di far slittare il termine ultimo a sabato prossimo.

A tentare questa opera di mediazione è Beniamino Anselmi, presidente in pectore del Grfione in caso di passaggio di proprietà, che in questi giorni sta lavorando di diplomazia tra l'attuale e l'eventuale nuova dirigenza rossoblu per non vanificare gli sforzi compiuti fin qui.



In ogni caso entro la fine di questa settimana si saprà finalmente se la trattativa procederà verso il closing oppure si chiuderà definitivamente.