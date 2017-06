Il messaggio è arrivato tra le righe del comunicato con cui il Genoa smentiva la trattativa di mercato con il milanista Riccardo Montolivo: "non prestare credito alle bufale che vengono propinate e diUna frase un po' criptica che però non può non essere letta nell'ottica di imminenti novità riguardo alla situazione societaria del Grifone.Nonostante le trattative per la cessione del club siano tutte naufragate, a cominciare da quella che ha visto protagonista ad inizio mese Massimo Cellino,alla ricerca di nuovi investitori ai quali cedere il pacchetto di maggioranza del Genoa oppure in grado di affiancarlo nella gestione della società.Secondo TeleNord, emittente sempre molto attenta alla questioni dirigenziali, entro due settimane Preziosi uscirà allo scoperto svelando quale futuro attende il club più antico d'Italia.