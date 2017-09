Resta ferma con le quattro frecce la trattativa per il passaggio di proprietà del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi a quelle della cordata internazionale guidata dallo Sri Group di Giulio Gallazzi.



Le schermaglie dialettiche della scorsa settimana hanno lasciato il segno sulle parti in causa, portando l'operazione ad arenarsi proprio nel momento in cui sembrava potesse ricevere l'accelerata decisiva.



A bloccare tutto la decisione di Preziosi di non consentire ai suoi interlocutori di procedere con la due diligence, l'analisi dei conti societari, prima di ricevere adeguate garanzie non ancora fornite. Una situazione che Gallazzi non accetta affermando che tali garanzie saranno concesse solo ad analisi avvenuta.



Le due parti, grazie soprattutto alla mediazione diplomatica di Beniamino Anselmi, hanno così deciso di prendersi qualche giorno di riflessione per meditare sul da farsi. Secondo l'edizione genovese di Repubblica la soluzione potrebbe essere quella di affidare ad una società esterna il compito di stabilire parametri equilibrati ed equidistanti. Per il Secolo XIX, invece, la pratica potrebbe passare attraverso gli studi legali dei due imprenditori, i quali di comune accordo starebbero studiando una via condivisa che soddisfi entrambi.



L'unica cosa certa è che il tempo stringe e se non si arriverà a sbloccare la vicenda entro qualche giorno la trattativa inevitabilmente naufragherà. Un'eventualità che non gioverebbe a nessuno.