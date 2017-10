La trattativa tra Preziosi e Gallazzi per la cessione del Genoa è ormai definitivamente fallita, ma le polemiche attorno ad essa rimangon. A rinfocolarle ci si è messo ieri sera anche l'ex patron rossoblu Aldo Spinelli, che in diretta dagli studi di Primocanale ha attaccato Gallazzi: "I fondi che rappresenta sono minori - ha dichiarato l'imprenditore calabrese - e se avessero preso la società l'avrebbero fatto per fini speculativi. Io per esempio, quando ho acquistato il Genoa da Fossati prima di parlare della squadra mi sono accollato quattro miliardi di lire di debiti".



Spinelli si è poi detto convinto che Preziosi possa continuare a guidare tranquillamente il Grifone: "Può andare avanti, sta migliorando la sua situazione economica e deve risolvere solo un po' di problemini fiscali che ci sono. Bisogna dire ai tifosi di stemperare gli animi e avere fiducia".