Alla lunga lista di pretendenti all'acquisto del Genoa, o presunti tali, mancava giusto un turco. Una lacuna che secondo i media di Ankara potrebbe presto essere colmata.



Da qualche giorno in Turchia si parla infatti con una certa insistenza dell'interesse del presidente del Galatasaray, Unal Aysal, all'acquisto del club più antico d'Italia.



Una trattativa che se davvero dovesse realizzarsi chiuderebbe in un certo senso il cerchio con la storia plurisecolare che lega Genova ed Istanbul. Il Galatasaray è infatti la squadra del quartiere di Galata, la zona della città turca che per quasi 200 anni, tra il XIII ed il XV secolo è stata una delle più importanti colonie genovesi nel Mediterraneo orientale.



Tuttavia Enrico Preziosi ha già smentito l'esistenza di qualsiasi contatto con l'imprenditore anatolico attivo nel settore delle energie rinnovabili. Del resto le società calcistiche accostate ad Aysal in tempi recenti sono molte e non solo in Italia. Tra queste figurano il Cesena, il Valencia ed il Tottenham.