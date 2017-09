Ha finalmente preso il via ieri l'analisi dei conti societari del Genoa, tappa obbliga per procedere alla cessione del club da Enrico Preziosi al gruppo capitanato da Giulio Gallazzi.



Dopo le difficoltà dei giorni scorsi, le parti sembrano dunque aver ritrovato un'intesa comune, stabilendo anche la data limite entro la quale porre fine alla trattativa e passare, eventualmente, al concretizzarsi dell'operazione.



Come spiega il Secolo XIX, venditore ed acquirenti hanno concordato che l'attuale fase di due diligence, penultimo passo prima del closing, non debba protarsi oltre il 30 settembre. Successivamente, qualora i due interlocutori dovessero trovarsi ancora d'accordo, si procederà alla chiusura della compravvendita che dovrebbe arrivare nel giro di massimo un paio di settimane, dunque entro il 15 ottobre.