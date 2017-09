Alessio Sundas fa sul serio. Almeno a suo dire, l'imprenditore toscano conferma l'estremo interesse nutrito nei confronti dell'acquisto del Genoa.



In una lunga intervista concessa quest'oggi a Pianetagenoa1893.net, Sundas ha spiegato quali sono i mezzi che lui e i suoi soci proveranno ad usare per convincere Preziosi ad accettare la loro offerta: "Spero che il presidente Preziosi accetti di sedersi a un tavolo e ascoltare i numeri della proposta ufficiale. La nostra intenzione è quella di nominare Antonio Cassano nel direttivo rossoblù, lo reputo una persona capace in tal senso: non è stato ancora contattato, solamente perché agiamo passo dopo passo e vogliamo dare la precedenza a un grande ex come Marco Rossi".



Sundas ha poi spiegato come la trattativa, da lui condotta per conto di un grandissimo ma ancora ignoto investitore, andrà avanti solo se nel frattempo non avrà esito quella attualmente in essere tra Preziosi e Gallazzi: "L'imprenditore interessato è solido e solvibilissimo dal punto di vista economico, può anche presentarsi con un acconto da trenta milioni di euro. Non è un tifoso di calcio, semmai di tennis: non voglio illudere nessuno. Venire allo stadio non sarà un problema, posso esserci sempre io a seguire le partite del Genoa. Il club più antico d’Italia ha dei grossi numeri, soprattutto nel calore dei tifosi".



L'imprenditore, famoso per essere stato l'inventore delle ragazze porta ombrello al via dei Gran Premi di motociclismo, chiarisce infine perché la loro offerta sia arrivata soltanto adesso nonostante il Genoa sia in vendita ormai da parecchi mesi: "Dovevamo gestire tre imprenditori. Uno è interessato ad acquistare il Cordova, cadetteria spagnola; un altro è diventato main sponsor in Serie A; l’altro, con un fatturato da 790 milioni di euro, voleva rilevare la Fiorentina. Solo ieri i Della Valle ci hanno comunicato il rifiuto dell’offerta: così nasce il ritardo, li abbiamo aspettati per un mese e mezzo intanto che loro vendevano tutti i giocatori. Adesso l’intenzione è quella di acquistare il Genoa".