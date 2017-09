Sembra essere tornato improvvisamente il sereno nella trattativa tra Enrico Preziosi e Giulio Gallazzi per la vendita del Genoa. Dopo le incomprensioni dei giorni scorsi che avevano portato a un brusco rallentamento dell'operazione, le due parti si sono sensibilmente riavvicinate nelle ultime ore, tanto che tra oggi e domani potrebbe esserci il definitivo via libera verso il passaggio di proprietà del club più antico d'Italia.



Nella giornata odierna i legali delle due parti si incontreranno a Milano per arrivare finalmente ad un punto di intesa dal quale fare partire la tanto sospirata due diligence. Se, come appare probabile, tale accordo dovesse arrivare già entro questa sera, da domani prenderebbe il via la fase di analisi dei conti societari. Da lì al closing ci vorrebbero poi almeno altre due o tre settimane, ma a quel punto la strada verso la cessione del Genoa sarebbe tracciata.