Sembra ormai essersi ridotto ad un duello la battaglia per la futura presidenza del Genoa.



Secondo Repubblica il nome più autorevole è quello di Gianfelice Rocca, per il Secolo XIX sarebbe invece Giulio Gallazzi ad essere ad un passo dall'acquisto del club.



L'edizione genovese di Repubblica è convinta che ormai sia questione di giorni prima che Rocca, ricchissimo imprenditore nel settore sanitario, presenti la sua offerta definitiva per rilevare il pacchetto di maggioranza dalle mani di Enrico Preziosi. Rocca in questi mesi sta studiando la possibilità di insediare un nuovo ospedale cittadino nella collina di Erzelli e potrebbe rafforzare la propria presenza a Genova proprio prelevando la squadra rossoblù.



Riportando voci che ribalzano da Londra, il Secolo parla invece apertamente di un'offerta da 100 milioni di sterline avanzata dal manager di Banca Carige Giulio Gallazzi per l'acquisto del club più antico d'Italia. Ad avvalorare la tesi ha poi contribuito ieri la presenza a Genova dello stesso Gallazzi, che però ha evitato ogni riferimento ad un suo possibile interesse per il Grifo.

Secondo il quotidiano genovese, oltre al manager bolognese ci sarebbero poi sul tavolo, ma più defilate, le proposte di altri due soggetti: un investitore straniero non meglio precisato e uno italiano, che però non sarebbe Rocca.