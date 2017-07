Il mistero attorno al possibile compratore del Genoa è sempre più fitto. Se dalla società non trapelano indiscrezioni, i media si scatenano alla ricerca del nome dell'eventuale successore di Enrico Preziosi.



Il Secolo XIX in edicola oggi avanza tre possibili scenari alternativi.



In due casi si parla di cordate straniere, una composta da un fondo internazionale rappresentato da mediatori italiani, l'altra sarebbe un gruppo finanziario con già un'esperienza pregressa nel calcio. La terza ipotesi, affiorata nelle ultime ore, porta ad un soggetto italiano molto ricco, le cui attività principali si svolgerebbero nel settore dei servizi.



Se il quotidiano genovese non si sbilancia sui nomi, l'emittente televisiva Primocanale viceversa ne elenca diversi.



A cominciare da quello di Andrea Bonomi di Artsana, già uscito un paio di mesi fa ed indicato all'epoca come possibile partner di Preziosi nell'azienda di famiglia.

Poi ci sarebbe Giulio Gallazzi, manager di Banca Carige vicino agli ambienti vaticani, ma che la scorsa settimana ha già smentito pubblicamente qualsiasi interesse per la società rossoblu.



Altre ipotesi, infine, tirano in ballo il colosso multinazionale dell'acciaio Mittal, la famiglia Berlusconi, tramite Pier Silvio, e il finanziere Gian Felice Rocca, uno degli uomini più ricchi del mondo.



In ogni caso l'uscita di Preziosi dal Genoa non sarà immediata. Chiunque gli succederà, infatti, terrà il Joker al proprio fianco, magari con qualche quota di minoranza, per sfruttarne a pieno l'esperienza e le conoscenze maturate in oltre 20 anni di calcio tra Saronno, Como e Grifone.