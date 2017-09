Importanti passi avanti nella trattativa per la cessione del Genoa.



Dopo i dissapori ed i disaccordi dell'ultima settimana, Enrico Preziosi e Giulio Gallazzi sembrano finalmente aver trovato un punto di unione dal quale ripartire per arrivare al tanto sospirato passaggio di proprietà del club rossoblu.



L'incontro tra i rispettivi legali, avvenuto ieri a Milano, ha infatti dato il via libera alla fase di due diligence, l'analisi dei conti societari che prenderà il via oggi sempre nel capoluogo lombardo.



Intanto ieri sera al Ferraris si e rivisto in tribuna Beniamino Anselmi, futuro presidente del Genoa in caso di vendita del club al gruppo capitanato da Gallazzi. Oltre a vedere lo scialbo pareggio della squadra di Juric, l'ex banchiere ha anche sentito con le proprie orecchie i cori intonati dalla gradinata nord contro Enrico Preziosi, invitato ancora una volta a cedere la società.