L'Inter parla cinese con Suning, che vuole aprire un nuovo ciclo vincente dopo quelli di Moratti. In mezzo l'era Erick Thohir, circa due anni e mezzo di transizione prima del secondo cambio di proprietà: ma quanto ha guadagnato il tycoon indonesiano dalla cessione delle quote di maggioranza a Suning?



Una domanda alla quale danno risposta i documenti ufficiali svelati dal portale Calcio e Finanza, che certificano le cifre del passaggio di proprietà. Thohir ha inizialmente ceduto una prima parte delle proprie azioni a Suning per 31,5 milioni di euro (plusvalenza da 28,4 milioni di euro) poi, dopo aver rilevato per 60 milioni le quote di Moratti, ha ceduto le stesse alla società cinese per 60,8 milioni (plusvalenza da 737mila euro). In totale dunque Thohir si è assicurato una plusvalenza da 29,1 milioni di euro, ma non finisce qui.



In mano all'inonesiano infatti c'è ancora un 31,05% di azioni dell'Inter, valutato circa 42,5 milioni di euro, che potrebbe portare ulteriore guadagno in caso di futura cessione a Suning. E a tutto questo va ad aggiungersi il guadagno dagli interessi sul prestito alla società nerazzurra: 14,2 milioni di euro, quindi da un investimento iniziale di 75 milioni di euro Thohir ha ottenuto un guadagno complessivo di 43,3 milioni di euro (29,1 plusvalenze, 14,2 interessi prestiti).