Il ritorno sui campi di gioco dista ancora una settimana, ma per il anche le vacanze sono diventate roventi. In particolare la giornata di sabato ha visto i rossoneri al centro di un vero e proprio caso riguardante il passaggio di proprietà da: tra voci di inchiesta, smentite e accuse di attacchi politici, ecco tutte le tappe della turbolenta giornata del Tutto inizia con la bomba lanciata da La Stampa: "Il sospetto di una vendita gonfiata: una cifra fuori mercato pagata attraverso canali internazionali. È questa l'ipotesi di lavoro da cui sono partite una serie di verifiche per accertare la reale provenienza del denaro con cui il Milan, per 31 anni nelle mani di Silvio Berlusconi, è passata nell'aprile scorso per 740 milioni all'imprenditore cinese Yonghong Li.". Passano poche ore dalla rassegna stampa e arriva una prima, Francesco Greco: "Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell' A.C. Milan". Non tarda ad arrivare anche e il suo avvocato Niccolò Ghedini non usa mezzi termini: "E' evidente dunque la pervicace volontà diffamatoria che non può che avere ragioni correlate all'intenzione di interferire nell'imminente competizione elettorale. Saranno ovviamente esperite tutte le azioni del caso". Toni ancor più duri infine nell'ultima tappa del sabato, il comunicato diramato da, presidente di Fininvest: "Notizie false per logiche di parte. L'acceca ancora fino a questo punto?". Finita qui, per ora: non si escludono nuovi capitoli nei prossimi giorni per una vicenda, la cessione del Milan, che continua a creare dibattito non solo in ambito sportivo.