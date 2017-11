Solitamente è lei che si stufa di aspettare... lei che vorrebbe andare all'altare, lei che vorrebbe avere dei figli, mettere su famiglia, accasarsi e ciao. Così come è sempre lei (salvo rari a casi) a lasciare nella speranza di un ripensamento da parte di lui, della serie: 'lo lascio così capirà cosa si perde, si darà una mossa e finalmente finiremo in chiesa'.



Questa volta, invece, la situazione è capovolta. Stiamo parlando dell'amatissima (soprattutto dai tifosi bianconeri) Cristina Chiabotto, che come tutti ben sanno è da sempre una tifosa accanita della Vecchia Signora, e del fidanzato Fabio Fulco.



47 anni lui, 31 la ex Miss Italia, insieme sono stati per anni una delle coppie più belle ed invidiate dello spettacolo, ma ultimamente stanno attraversando un periodo difficile, ovvero la fatidica crisi e a confidarlo al settimanale Di Più - anche in questo caso contravvenendo agli schemi - è stato lui, che dopo mesi di insinuazioni sulla fine della loro relazione, durata ben 12 anni, ha deciso di fare chiarezza mettendo i puntini sulle i: “Dopo tanto tempo ci si stanca di aspettare”, ha confidato l'attore. Alla base delle incomprensioni ci sarebbe infatti l'eterna indecisione di Cristina.

L'ex volto di Juventus TV non vuole proprio saperne di fare la sposina e tantomeno di avere figli, ergo, discuti oggi discuti domani, i due sarebbero ora ai ferri corti.



“Sinceramente non lo so nemmeno io se la storia con lei sia finita”, ha continuato Fabio Fulco, lasciando poi intuire che l'intenzione sarebbe quella di recuperare il rapporto con l'amata e metterle l'anello al dito...

Staremo a vedere; intanto, per noi spettatori, c'è solo una certezza: Cristina nella sua semplicità ed eleganza è sempre uno splendore!