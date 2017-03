Tutto in 90 minuti, un'impresa quasi impossibile o normale amministrazione: Arsenal e Bayern Monaco si affrontano questa sera alle 20.45 nel ritorno degli ottavi di Champions League. All'andata non ci fu partita: 5-1 per i bavaresi, un'umiliazione quella inflitta ai Gunners che sembrava poter costare la panchina al tecnico Wenger. L'Arsenal, privo dell'infortunato Ozil, crede nella rimonta forte dell'ultimo precedente (2-0 per i padroni di casa all'Emirates nei gironi di Champions la scorsa stagione), ma questa volta ne servono quattro di reti per eliminare il Bayern di Ancelotti, che spera in una notte senza particolari sussulti verso i quarti di finale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Walcott, Chamberlain, Welbeck; Sanchez.



Bayern Monaco: Neuer; Hummels, Martinez, Alaba, Rafinha; Thiago, Vidal, Alonso; Robben, Ribery, Lewandowski.