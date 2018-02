Prima serata dedicata agli ottavi di Champions League, che si giocheranno nell'arco di quattro settimane: oltre alla sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Tottenham, stasera alle 20.45 va in scena anche lo scontro fra gli svizzeri del Basilea e gli inglesi del Manchester City, in programma al St. Jakob Park della città svizzera. Basilea che per la prima volta dopo anni si ritrova a febbraio a -5 punti dalla vetta in Svizzera, al momento in mano allo Young Boys. La squadra ha ripreso a giocare match ufficiali solo otto giorni fa, anche se in casa in Champions gli elvetici segnano consecutivamente da 9 gare. Il Manchester City che è senza dubbio assieme a PSG, Barcellona e Bayern Monaco il grande favorito per la conquista del trofeo: percorso quasi netto nel girone di Champions e in campionato, ora cominciano le sfide senza via di scampo.