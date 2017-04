Tempo di quarti di finale di Champions: il Borussia Dortmund debutta a 1,65 nella prima parte della sfida contro il Monaco, capace di eliminare il Manchester City ma offerto solo a 4,85 per la trasferta in Germania (a 4,80 il pareggio). Nettissimo il vantaggio del Bayern Monaco, che all’Allianz Arena aspetta a 1,80 un Real Madrid “snobbato” a sorpresa a 4,40 («X» a 3,75). Vita facile in tabellone anche per l’Atletico Madrid, impegnato contro il Leicester: l’«1» è quasi scontato per Microgame vista la quota a 1,30, per pari e segno «2» si balza a 5,30 e 10,75.